Петербургские пенсионерки не поделили в автобусе место и устроили драку

А остальные лишь сидели и наблюдали

В одном из городских автобусов Петербурга произошла драка двух пенсионерок, которые не смогли поделить место. В ходе потасовки одна вытолкнула другую из транспорта на остановке.

Пострадавшая упала на асфальт. В конце опубликованного ролика пассажиры просят вызвать полицию. Один из пассажиров попытался встать между скандалистками, однако сам получил от дерущихся женщин, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кстати, в автобусе были свободные места. Разнимать пассажирок стал всего лишь один человек – остальные стояли в стороне и любезно молчали, наблюдая за происходящим. А подошедший к лежащей женщине мужчина даже не помог последней подняться – просто посмотрел и ушел по своим делам. Страшно представить себе границы человеческого равнодушия тогда, когда на глазах у людей будет происходить нечто более страшное.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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