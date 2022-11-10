Неизвестный едва не подорвал военкомат в Екатеринбурге - ему помешала ФСБ

Теперь правоохранители разыскивают соучастников неудавшегося преступления

Россиянин 47 лет собирался поджечь один из военкоматов в Екатеринбурге. Для этого он подготовил пять самодельных зажигательных устройств и уже был готов совершить задуманное, но ему помешали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Специалисты УФСБ по Свердловской области установили, что мужчина был сторонником организаций, признанных в России террористическими, сообщает RT. Своими действиями он планировал посеять панику среди местного населения и помешать работе местных органов власти.

Как передает телеканал "360", его заключили под стражу и возбудили дело о подготовке к совершению террористического акта. Сейчас правоохранители занимаются розыском его соучастников. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев готовится нанести удар по российской АЭС около границы

В СМИ появилась тревожная информация

Пекин ответил на плевок Киева: между странами разгорается конфликт

Пока только на уровне бизнеса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей