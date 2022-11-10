Теперь правоохранители разыскивают соучастников неудавшегося преступления

Россиянин 47 лет собирался поджечь один из военкоматов в Екатеринбурге. Для этого он подготовил пять самодельных зажигательных устройств и уже был готов совершить задуманное, но ему помешали сотрудники ФСБ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Специалисты УФСБ по Свердловской области установили, что мужчина был сторонником организаций, признанных в России террористическими, сообщает RT. Своими действиями он планировал посеять панику среди местного населения и помешать работе местных органов власти.

Как передает телеканал "360", его заключили под стражу и возбудили дело о подготовке к совершению террористического акта. Сейчас правоохранители занимаются розыском его соучастников.