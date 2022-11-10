Мужчина надеялся перебраться в Белоруссию

Любопытные новости появились в информационном пространстве. Сообщается, что под Смоленском произошел резонансный инцидент. Там сотрудники правоохранительных органов схватили иностранного гражданина, который находится в федеральном розыске.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", суд города Санкт-Петербург отправил зарубежного гостя под домашний арест. Мужчина проходит по делу об оскорблении правоохранителей. Судя по всему, он рассчитывал скрыться на территории белорусского государства. Сейчас нарушитель порядка находится в отделении полиции.