Под Смоленском схватили объявленного в федеральный розыск иностранца

Мужчина надеялся перебраться в Белоруссию

Любопытные новости появились в информационном пространстве. Сообщается, что под Смоленском произошел резонансный инцидент. Там сотрудники правоохранительных органов схватили иностранного гражданина, который находится в федеральном розыске.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", суд города Санкт-Петербург отправил зарубежного гостя под домашний арест. Мужчина проходит по делу об оскорблении правоохранителей. Судя по всему, он рассчитывал скрыться на территории белорусского государства. Сейчас нарушитель порядка находится в отделении полиции.

Источник: ИА "О чем говорит Смоленск" ✓ Надежный источник
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