Главную туристическую улицу города перекрыли

Днем, 13 ноября, в центре Стамбула произошел взрыв. Это случилось на пешеходной туристической улице Истикляль. На ней находится консульство РФ.

На первых кадрах с места событий видно, что есть пострадавшие и погибшие. Улицу уже перекрыли полицейские для установления всех обстоятельств взрыва.

По данным CNN, погибли, как минимум, четыре человека. Еще 11 постадали. Известно, что российское консульство взрыв не затронул – оно находится дальше по улице.

Как видно на кадрах с камер наблюдения, бомбу привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.