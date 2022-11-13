Взыв в Стамбуле неподалеку от консульства России: стали известны новые подробности

Взыв в Стамбуле неподалеку от консульства России: стали известны новые подробности
Фото: соцсети
Главную туристическую улицу города перекрыли

Днем, 13 ноября, в центре Стамбула произошел взрыв. Это случилось на пешеходной туристической улице Истикляль. На ней находится консульство РФ.

На первых кадрах с места событий видно, что есть пострадавшие и погибшие. Улицу уже перекрыли полицейские для установления всех обстоятельств взрыва. 

По данным CNN, погибли, как минимум, четыре человека. Еще 11 постадали. Известно, что российское консульство взрыв не затронул – оно находится дальше по улице. 

Как видно на кадрах с камер наблюдения, бомбу привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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