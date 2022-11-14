Злодеем оказалась женщина

В эти выходные страшная трагедия произошла в крупнейшем турецком городе Стамбул. Там на популярной у путешественников прогулочной улице взорвалась бомба. Стражи порядка уже схватили подозреваемую в страшном преступлении.



Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в результате жестокой террористической атаки погибли шесть человек, более восьми десятков людей получили ранения различной степени тяжести.

Представители турецких правоохранительных органов заявили, что по горячим следам схватили предполагаемого террориста, отмечает "Радио 1".

Как сообщили в турецком МВД, по всей видимости, злодей заранее оставил взрывчатку на популярной улице Истикляль, передает "МИР24". По имеющимся данным, задержанный преступник – женщина.