Агрессором оказался молодой самец

Репетиция очередного циркового шоу чуть не обернулась трагедией для знаменитого российского дрессировщика Эдгарда Запашного. В социальных сетях артист рассказал, что получил по лицу от мощного тигра.



Неприятный инцидент произошел с молодым зверем по кличке Рой. Запашный подчеркнул, что хищник не стремился напасть на человека, загрызть его или нанести серьезный вред здоровью. Огромный котик просто махнул лапой, а артист в этот момент отвлекся и получил по лицу.

Как сообщает интернет-издание "МИР24", в итоге знаменитому дрессировщику пришлось обратиться в больницу за помощью медицинских специалистов.