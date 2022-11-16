В 175 км от украинской границы: по Орловской области нанесли удар

В 175 км от украинской границы: по Орловской области нанесли удар
Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Пострадавших в ходе инцидента нет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram, что минувшей ночью была совершена атака по нефтебазе, расположенной около села Стальной конь. Предположительно удар был нансен с БПЛА.

Глава региона отметил, что пострадавших в ходе инцидента нет. Сейчас на месте работают оперативные службы. 

Откуда велся контроль за беспилотником неизвестно – село находится в 175 км от украинской границы. Как напоминает телеканал "360", Орловская область сама по себе не граничит с Украиной, но при этом находятся рядом с приграничными Курской и Белгородской областями. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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