Среди погибших есть дети

В ночь на 19 ноября на Сахалине произошло страшное событие. По имеющимся данным, в многоэтажном жилом доме взорвался бытовой газ. Взрыв был такой силы, что все этажи – с пятого по первый были обрушены. Под завалами до сих пор могут быть люди. По последней информации, как минимум, девять человек погибли.



Подробности трагедии рассказал глава российского субъекта Валерий Лимаренко. По его словам, среди погибших четверо детей. Также сотрудники профильных служб продолжают разгребать завалы и искать выживших.

Известно, что в подъезде, где произошел взрыв, жили 33 человека. Этот дом не был газифицирован. Что послужило причиной страшной трагедии, устанавливают профильные эксперты. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за нарушений правил хранения газовых баллонов.

Страшные кадры с Сахалина разлетелись по социальным сетям. Прогуливаясь утром, очевидцы услышали громкий хлопок. После этого люди бросились врассыпную. Эксклюзивные кадры публикует "Пятый канал".