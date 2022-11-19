Взрыв на газопроводе прогремел под Петербургом

Взрыв на газопроводе прогремел под Петербургом
Фото: www.unsplash.com
На место ЧП оперативно выехали спецслужбы

Сегодня, 19 ноября, под Санкт-Петербургом произошло чрезвычайное происшествие. На расположенном в Ленинградской области газопроводе прогремел мощный взрыв. Такими тревожными новостями с общественностью поделился руководитель российского субъекта Александр Дрозденко.

Губернатор сообщил, что на место ЧП оперативно выехали спецслужбы. Пожарные расчеты тушат мощное возгорание, также на месте работают спасатели. Сообщается, что взрыв на трубопроводе произошел между Бернгардовкой и Ковалево.

Дрозденко подчеркнул, что местные жители находятся в полной безопасности. Угрозы распространения пламени на жилую застройку нет. По имеющейся информации, чрезвычайный инцидент обошелся без пострадавших. По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газопровода.

Отдельно отмечается, что местные власти сделали все необходимое для того, чтобы сохранить бесперебойную подачу тепла.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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