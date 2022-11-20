На место приехали оперативные службы

Сегодня, 20 ноября, очевидцы сообщили о густом столбе черного дыма в центре Москвы – происходящее было видно с различных точек города. Как выяснилось позднее, в районе трех вокзалов на Комсомольской площади произошло возгорание.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пожар начался на складе цветочной компании неподалеку от трех вокзалов. Прибывшие на место пожарные спасли оттуда трех человек, которые прятались в холодильнике оранжереи. Информации о пострадавших в ходе инцидента нет.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Сообщается, что к тушению планируют привлечь пожарный поезд и авиацию. Всего пожар распространился на площади 1,9 тыс кв метров.

По данным "Известий", всего из здания удалось спасти семерых. На складе горят перекрытия между первыми и вторыми этажами. Что стало причиной произошедшего еще предстоит выяснить.

В РЖД отметили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.