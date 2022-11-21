Бывший директор управляющей компании стал фигурантом дела из-за кражи миллиона

Хотя сам вину не признал

Ленинский районный суд областного центра завершил расследование дела в отношении бывшего директора ООО "ЖЭУ". Следствие считает, что обвиняемый два года присваивал себе деньги компании, чем заработал таким образом практически миллион рублей. 

Средства директор переводил на расчетный счет собственного ИП, а распоряжался похищенным по собственному усмотрению. После раскрытия обмана фигуранта уволили, на суде же он отказался признавать вину, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Суд приговорил фигуранта к трем годам условно. Экс-руководителю нельзя заниматься деятельностью по указанию услуг по управлению и обслуживанию жилого фонда сроком на два с половиной года.

Источник: Владимирские ведомости ✓ Надежный источник
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