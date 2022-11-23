ФСБ уничтожила под Воронежем группу диверсантов

Сторонники украинских националистов пытались оказать вооруженное сопротивление

Сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили под Воронежем группу диверсантов, готовившую провокации и теракты на военных и энергетических объектах, о чем стало известно сегодня, 23 ноября.

При попытке оказать вооруженное сопротивление боевики были уничтожены. ФСБ ликвидировала главаря с двумя его сообщниками, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Из гражданских при проведении операции никто не пострадал. Известно, что уничтоженные боевики являлись сторонниками украинских националистов.