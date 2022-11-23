ФСБ уничтожила под Воронежем группу диверсантов

Сторонники украинских националистов пытались оказать вооруженное сопротивление

Сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили под Воронежем группу диверсантов, готовившую провокации и теракты на военных и энергетических объектах, о чем стало известно сегодня, 23 ноября.

При попытке оказать вооруженное сопротивление боевики были уничтожены. ФСБ ликвидировала главаря с двумя его сообщниками, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Из гражданских при проведении операции никто не пострадал. Известно, что уничтоженные боевики являлись сторонниками украинских националистов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Европа нанесла России новый удар

Сделано важное объявление о РФ

Стало известно о сделке между ВС РФ и НАТО

Стороны заключили тайную договоренность по Черному морю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей