На Кубани неизвестный устроил пальбу по людям на улице

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Сегодня, 24 ноября, информационное пространство взорвали страшные новости из Краснодарского края. Там неизвестный душегубец устроил стрельбу по несчастным прохожим. Леденящая душу трагедия произошла в городе Крымск.
Кровожадный мужчина для реализации своего жуткого плана по расправе над невинными выбрал весьма многолюдное место – злодей устроил стрельбу неподалеку от крупного торгового центра "Славянский". Такой печальной информацией с общественностью поделились в региональной прокуратуре.
На место трагедии оперативно выехали сотрудники профильных служб и межрайонный прокурор. Специалисты устанавливают причины и детали произошедшего.
По имеющимся в распоряжении журналистов РИА "Новости" данным, в результате беспорядочной борьбы погибли два человека.
Позже стало известно, что погибли четыре человека, включая самого нападавшего.
По версии организации, все не так однозначно
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