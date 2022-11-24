На Кубани неизвестный устроил пальбу по людям на улице

На Кубани неизвестный устроил пальбу по людям на улице
Фото: www.unsplash.com
Жуткий инцидент произошел рядом с торговым центром

Сегодня, 24 ноября, информационное пространство взорвали страшные новости из Краснодарского края. Там неизвестный душегубец устроил стрельбу по несчастным прохожим. Леденящая душу трагедия произошла в городе Крымск.

Кровожадный мужчина для реализации своего жуткого плана по расправе над невинными выбрал весьма многолюдное место – злодей устроил стрельбу неподалеку от крупного торгового центра "Славянский". Такой печальной информацией с общественностью поделились в региональной прокуратуре.

На место трагедии оперативно выехали сотрудники профильных служб и межрайонный прокурор. Специалисты устанавливают причины и детали произошедшего.

По имеющимся в распоряжении журналистов РИА "Новости" данным, в результате беспорядочной борьбы погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли четыре человека, включая самого нападавшего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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