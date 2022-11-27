Страшное ДТП в Москве: погиб четырехлетний ребенок с мамой

Виновница ДТП находится в шоковом состоянии

В Москве произошло страшное ДТП: легковое авто вылетело на тротуар, снеся прохожих. Погибла женщина и ребенок четырехлетнего возраста.

Согласно приведенным данным, ребенок 9 месяцев в реанимации. Женщина не справилась с управлением и вылетела на тротуар, где находились прохожие. Позднее сообщила, что потеряла за рулем сознание, передает "Пятый канал".

Авто, по словам очевидцев, "поджало" маму с грудным ребенком, который находился в коляске. Мама малыша вместе с четырехлетним ребенком погибла на месте. Девятимесячный грудничок находится в реанимации в тяжелом состоянии.