Под обрушенной статуей в Канаде обнаружили послание вековой давности

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Удивительный случай произошел в Канаде. В провинции Манитоба рухнула статуя королевы Виктории. Когда рабочие разбирали завалы, то в основании монумента обнаружили бутылку с необычным посланием.
Оказалось, что спрятанное в стекло письмо было написано целых 100 лет назад. Некто пожаловался на судьбу 30 июля 1921 года. Тогда на территории Канады действовал строгий сухой закон – продажа спиртных напитков была под запретом.
В записке было указано, что ее автор очень опечален одним фактом: он не может соблюсти традиции и оставить под камнем бутылку бренди, так как алкоголь негде купить. В итоге пришлось довольствоваться пустой бутылкой, отмечает интернет-издание "МИР24".
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