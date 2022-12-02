Под обрушенной статуей в Канаде обнаружили послание вековой давности

Записка находилась в бутылке

Удивительный случай произошел в Канаде. В провинции Манитоба рухнула статуя королевы Виктории. Когда рабочие разбирали завалы, то в основании монумента обнаружили бутылку с необычным посланием.



Оказалось, что спрятанное в стекло письмо было написано целых 100 лет назад. Некто пожаловался на судьбу 30 июля 1921 года. Тогда на территории Канады действовал строгий сухой закон – продажа спиртных напитков была под запретом.

В записке было указано, что ее автор очень опечален одним фактом: он не может соблюсти традиции и оставить под камнем бутылку бренди, так как алкоголь негде купить. В итоге пришлось довольствоваться пустой бутылкой, отмечает интернет-издание "МИР24".