Взрыв на аэродроме под Рязанью: три человека погибли

Девять россиян пострадали

Сегодня, 5 декабря, в Рязанской области произошла страшная трагедия. По имеющимся данным, на аэродроме рядом со столицей российского субъекта произошел взрыв, унесший жизни нескольких человек.



Сообщается, что из-за взрыва загорелся бензовоз. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", три человека лишились жизни, девять пострадали.

Издание "МИР24" добавляет, что серьезные повреждения получил один из самолетов, находившихся на аэродроме.

"Радио 1" подчеркивает, что на место происшествия оперативно выехали сотрудники экстренных служб. В зоне трагедии работают спасатели.