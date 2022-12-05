Неизвестный беспилотник атаковал аэродром под Саратовом – Baza

Неизвестный беспилотник атаковал аэродром под Саратовом – Baza
Фото: www.unsplash.com
По некоторым данным, есть раненые

Сегодня, 5 декабря, в информационном пространстве появились весьма тревожные новости. По данным, которые распространяются в социальных сетях, в Саратовской области случилось чрезвычайное происшествие. Неизвестный беспилотный летательный аппарат совершил атаку на один из аэродромов региона.

Такую информацию публикуют авторы популярного телеграм-канала Baza. По имеющейся информации, в результате инцидента два человека серьезно пострадали. Сообщается, что дрон рухнул на взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Силовики проверяют данные о происшествиях на военных объектах в Саратовской области.

Тем временем, на территории украинского государства регулярно включается воздушная тревога. Сегодня, 5 декабря, сирены зазвучали в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и находящейся под контролем Киева части Запорожской области, сообщает телеканал "360".

Наши бойцы, в свою очередь, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи. Недавно российские журналисты выяснили, с какими боевыми задачами сталкиваются летчики Западного военного округа, сообщает "Пятый канал".

Источник: Baza ✓ Надежный источник
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