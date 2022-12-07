Бегающего по Ростовской области мужчину с пулеметом нашли

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Правоохранителям в Ростовской области удалось найти предполагаемого дезертира, который накануне, 6 декабря, ранил двух полицейских. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Мужчина прятался на окраине Новошахтинска в одном из заброшенных зданий, передает телеканал "360". Оказывал ли он сопротивление при задержании неизвестно.
Известно, что полицейские случайно встретили неизвестного, когда патрулировали территорию в поисках пропавшей женщины, указывает "Радио 1". Он находился рядом с таможенным пунктом и шел со стороны Украины, на мужчине была камуфляжная форма, а в руках – пулемет.
В результате перестрелки он ранил двух сотрудников полиции и сбежал. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", нападавший, вероятно, был дезертиром.
Меры уже подготавливаются властями