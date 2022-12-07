Бегающего по Ростовской области мужчину с пулеметом нашли

Он прятался в заброшенном здании на окраине Новошахтинска

Правоохранителям в Ростовской области удалось найти предполагаемого дезертира, который накануне, 6 декабря, ранил двух полицейских. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Мужчина прятался на окраине Новошахтинска в одном из заброшенных зданий, передает телеканал "360". Оказывал ли он сопротивление при задержании неизвестно.

Известно, что полицейские случайно встретили неизвестного, когда патрулировали территорию в поисках пропавшей женщины, указывает "Радио 1". Он находился рядом с таможенным пунктом и шел со стороны Украины, на мужчине была камуфляжная форма, а в руках – пулемет.

В результате перестрелки он ранил двух сотрудников полиции и сбежал. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", нападавший, вероятно, был дезертиром.