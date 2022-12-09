В торговом комплексе под Москвой прогремел мощный взрыв – видео

В торговом комплексе под Москвой прогремел мощный взрыв – видео
Фото: www.unsplash.com
Инцидент произошел под утро пятницы

Сегодня ночью, 9 декабря, в крупном подмосковном торговом комплексе "Мега Химки" произошел мощный взрыв. Пламя охватило площадь популярного гипермаркета OBI. Видео пожара публикуют журналисты "Пятого канала".

Как отмечает телеканал "360", на месте чрезвычайного происшествия работают спасатели и сотрудники профильных служб. Также к торговому комплексу выехал зампрокурора Подмосковья Олег Черсков.

Произошедшее взято на особый контроль, в самое ближайшее время специалисты выяснят причины возгорания. В первую очередь, эксперты проведут оценку выполнения требований пожарной безопасности.

Интернет-издание "Свободная пресса" добавляет, что к ликвидации возгорания готовы подключиться авиация МЧС Российской Федерации. Тушение ТЦ  осложняется конструктивными особенностями здания и обрушением кровли.

В экстренных службах журналистам РИА "Новости" сообщили, что поджог рассматривается в качестве основной версии пожара.

К 08:30 стало известно, что пожар локализован на площади 7000 квадратов. От OBI остались только несущие конструкции.

К сожалению, один человек погиб, передает ГУ МЧС.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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