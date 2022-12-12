Новый мощный пожар в ТЦ: вспыхнул подмосковный "Стройпарк"

Новый мощный пожар в ТЦ: вспыхнул подмосковный "Стройпарк"
Фото: www.unsplash.com
Всего несколько дней назад в регионе сгорела "Мега Химки"

Очередные тревожные новости пришли из Московской области. Сегодня, 12 декабря, в регионе загорелся крупный торговый центр "Стройпарк". На место чрезвычайного происшествия оперативно выехали пожарные расчеты и профильные службы.

Популярный у местных жителей торговый комплекс находится в подмосковной Балашихе. Как сообщили журналистам телеканала "360" мчсники, загорелся не сам торговый комплекс, а мусор на открытой площадке возле здания. 

Отмечается, что площадь распространения пламени составляет порядка двух сотен "квадратов". К тушению пожара привлечены опытные специалисты. В социальных сетях публикуют кадры с места происшествия.

Что послужило причиной возгорания крупного торгового комплекса, пока неизвестно, отмечает интернет-издание РИА ФАН. По предварительной информации, инцидент обошелся без жертв.

Позже стало известно, что при пожаре пострадал охранник.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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