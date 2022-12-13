Люди в панике: что известно о ЧП в Брянской области

Аналитики допускают, что ВСУ могли обстрелять регион с помощью HIMARS

Ночью появились сообщения, что в Брянской области раздались громкие звуки взрывов. Очевидцы утверждают, что в этот момент некоторые дома словно подпрыгнули, из-за чего люди в панике повставали со своих кроватей. Официального подтверждения информации нет.

В соцсетях утверждают, что якобы звуки доносились со стороны воинских частей, расположенных в Клинцах в примерно 60 км от границы с Украиной. Однако записи оперативно удаляются – не исключено, что в силу непроверенной информации.

Также утверждают, что взрывы были слышны и в поселке Климово в 30 км от украинской границы. Есть неподтвержденные сведения о пожаре неподалеку от военного аэродрома.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что населенные пункты могли обстрелять ВСУ.

"Если обстрел был со стороны Украины, то бить могли разве что "Хаймарсы". Или беспилотники", – пишет "Политика страны".

Известно, что в Клинцах находится много мобилизованных, которые проходят военную подготовку. А также тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил продавать и использовать в регионе пиротехнику в период новогодних праздников, передает телеканал "360". Мера была принята из-за "высокого уровня террористической угрозы".