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Неизвестный открыл стрельбу по школьникам в центре Петербурга

По предварительным данным, мужчина вступил в конфликт с детьми

Неизвестный открыл стрельбу по группе несовершеннолетних в Петербурге. На опубликованных кадрах видно, что на месте появляется мужчина, который делает несколько выстрелов из пистолета в направлении школьников. Те начинают разбегаться.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте в вечернее время. Причина происшествия неизвестна. По неофициальной информации, один из подростков применил против мужчины средство индивидуальной защиты (предположительно, перцовый баллончик). В ответ тот открыл огонь.

Информация о ЧП уточняется, пишет "Пятый канал".

Игорь ЛУКЬЯНОВ |
Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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