Мощный пожар вспыхнул на газопроводе в Чувашии

Речь идет о магистрали, по которой поступает газ в Европу через Украину

Магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород вспыхнул в деревне Ямбахтино Чувашской республики, сообщили сегодня, 20 декабря, в главке регионального МЧС.

Согласно приведенным данным, причиной возгорания стала утечка газа. Пострадавших в результате ЧП нет, на место выехали четыре пожарные машины, уточняет телеканал "360".

По словам очевидцев, пламя настолько сильное, что за пожаром наблюдают жители отдаленных от ЧП сел и деревень – огонь видно на расстоянии 15 километров.

Как пишет "Радио 1", после новости о пожаре в ЕС цены на газ подскочили до 1250 долларов за тысячу кубов.

По последним данным, при пожаре погиб один человек, трое получили ранения.