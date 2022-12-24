Пожар унес жизни несчастных стариков

В ночь на 24 декабря в Кемерове произошла страшная трагедия. Там загорелся нелегальный дом для престарелых. В результате пожара погибли 20 человек. Еще шестеро несчастных получили ожоги разной степени.



Как стало известно журналистам "Пятого канала", дом, в котором незаконно организовали учреждение по уходу за престарелыми, принадлежал местному пастору. Основной версией причины возгорания является неправильная установка котла для отопления.

Сам пастор заявил, что организовал приют для бездомных, чтобы помочь им – в холодные зимние дни людей пускали на ночлег и погреться.