Пьяный житель Подмосковья обругал чужую елку – видео

Необычный контент взорвал соцсети

Любопытный инцидент произошел в подмосковном Серпухове. Там перебравший со спиртными напитками гражданин напал на новогоднюю елку, которая стояла на улице у частного дома.



Эпичные кадры разлетелись по социальным сетям. На запись попал молодой человек в кожаной зимней куртке. По какой-то причине новогодняя елочка вызвала у него взрыв ненависти. Мужчина напал на дерево, начал срывать с него украшения, а также активно матерился, ругая ни в чем не повинную елку.

Местные жители объявили, что готовы предоставить награду тому, кто даст информацию о хулигане, отмечает "Пятый канал".