Пьяный житель Подмосковья обругал чужую елку – видео

Необычный контент взорвал соцсети

Любопытный инцидент произошел в подмосковном Серпухове. Там перебравший со спиртными напитками гражданин напал на новогоднюю елку, которая стояла на улице у частного дома.

Эпичные кадры разлетелись по социальным сетям. На запись попал молодой человек в кожаной зимней куртке. По какой-то причине новогодняя елочка вызвала у него взрыв ненависти. Мужчина напал на дерево, начал срывать с него украшения, а также активно матерился, ругая ни в чем не повинную елку.

Местные жители объявили, что готовы предоставить награду тому, кто даст информацию о хулигане, отмечает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Самый близкий союзник нанес удар в спину России

И рассыпался в оправданиях

В США задали неудобные вопросы о комплексах Patriot на Украине

У незалежных есть серьезные проблемы с использованием вооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей