Почему в московском отеле прозевали мумию девушки в стрингах

Почему в московском отеле прозевали мумию девушки в стрингах
Фото: www.unsplash.com
Персонал далеко не сразу обнаружил труп гостьи из Тюмени

Несколько дней назад информационное пространство разорвали новости о вопиющем случае. Выяснилось, что в одном из столичных отелей нашли тело молодой девушки, которая приехала в Первопрестольную из Тюмени. Комментарий по нашумевшему делу дала специалист Федерации рестораторов и отельеров Ирина Жуковская.

Эксперт подчеркнула, что халатность сотрудников гостиничного комплекса должна быть строго наказана в соответствии с российским законодательством. Жуковская считает, что руководство и работников отеля нужно привлечь к уголовной ответственности. Именно из-за их невнимательности труп долго не могли найти.

Тот факт, что тело молодой девушки обнаружили, когда оно стало превращаться в мумию и начало тлеть, поражает воображение. В беседе с журналистами "Пятого канала" Жуковская подчеркнула, что работники гостиницы обязаны были обратить внимание на странности. Даже если на двери висит табличка "Не беспокоить", но вторые сутки номер должен быть вскрыт.

Отмечается, что умершая лежала на большой кровати в одном нижнем белье.

"Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги", – сообщили очевидцы.

Сейчас эксперты устанавливают, как долго несчастная пролежала в гостиничном номере. По предварительной версии, смерть наступила из-за употребления запрещенных веществ.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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