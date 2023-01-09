Из-за обледенения в Ненецком АО рухнул самолет

Трагедия унесла жизни нескольких человек

Страшное происшествие случилось сегодня, 9 января, в Ненецком автономном округе. Там из-за суровых погодных условий рухнул самолет Ан-2.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", печальное событие произошло в нескольких километрах от села Каратайка.

Причиной крушения российского самолета стало обледенение. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, на борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа. Уже известно о том, что трагедия унесла жизни двоих человек.

Источник: МЧС России ✓ Надежный источник
новости партнеров

Месть за Макеевку: ВС РФ провели операцию "Возмездие" против ВСУ

Разом были уничтожены более 600 военных со стороны Украины

Новое оружие России стало настоящим кошмаром для НАТО

Военные специалисты полагают, что оно предназначается для США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей