Из-за обледенения в Ненецком АО рухнул самолет

Трагедия унесла жизни нескольких человек

Страшное происшествие случилось сегодня, 9 января, в Ненецком автономном округе. Там из-за суровых погодных условий рухнул самолет Ан-2.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", печальное событие произошло в нескольких километрах от села Каратайка.



Причиной крушения российского самолета стало обледенение. Согласно имеющимся на данный момент сведениям, на борту находились 10 пассажиров и два члена экипажа. Уже известно о том, что трагедия унесла жизни двоих человек.

