Крупный пожар на складах в Москве ликвидирован

Крупный пожар на складах в Москве ликвидирован
Фото: www.unsplash.com
Инцидент произошел на улице Добролюбова

Сегодня, 10 января, в российской столице случилось чрезвычайное происшествие. Огонь охватил склады, расположенные в здании на улице Добролюбова. Благодаря слаженным действиям профильных экспертов возгорание было оперативно ликвидировано.

Известно, что мощный пожар произошел на северо-востоке Белокаменной днем во вторник. При этом уже в 16:41 по московскому времени возгорание было ликвидировано.

Для тушения пожара были привлечены вертолеты столичного авиационного центра. Они провели семь сбросов воды на охваченное огнем здание.

Как сообщили в МЧС Российской Федерации, пожар начался в складском помещении на площади 2 тысяч "квадратов". Прямо на месте чрезвычайного происшествия оперативно развернули штаб пожаротушения.

На данный момент информации о пострадавших нет. До приезда пожарных из здания эвакуировали 233 человека.

Источник: МЧС России ✓ Надежный источник
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