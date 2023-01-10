Крупный пожар на складах в Москве ликвидирован

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Сегодня, 10 января, в российской столице случилось чрезвычайное происшествие. Огонь охватил склады, расположенные в здании на улице Добролюбова. Благодаря слаженным действиям профильных экспертов возгорание было оперативно ликвидировано.
Известно, что мощный пожар произошел на северо-востоке Белокаменной днем во вторник. При этом уже в 16:41 по московскому времени возгорание было ликвидировано.
Для тушения пожара были привлечены вертолеты столичного авиационного центра. Они провели семь сбросов воды на охваченное огнем здание.
Как сообщили в МЧС Российской Федерации, пожар начался в складском помещении на площади 2 тысяч "квадратов". Прямо на месте чрезвычайного происшествия оперативно развернули штаб пожаротушения.
На данный момент информации о пострадавших нет. До приезда пожарных из здания эвакуировали 233 человека.
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