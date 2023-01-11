Поскольку сообщение поступило с территории Украины, эвакуацию решили не проводить

В среду, 11 января, некий аноним сообщил, что в зданиях всех торговых центров столицы якобы заложены бомбы. В оперативных службах города приняли информацию к сведению и направили сотрудников на проверку, однако закрывать магазины и проводить эвакуацию посетителей не стали.

Как пояснил представитель МЧС Москвы, угрожающее послание пришло, по предварительным данным, с территории Украины, передает РИА "Новости". Граждане соседней страны и ранее увлекались ложным "минированием" школ, театров, музеев и других общественных мест в России. Поэтому сейчас спецслужбы проверяют здания столичных ТЦ, но выборочно и не прерывая их работу.

"Эвакуация не проводится",

– сообщил представитель экстренных служб.