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В среду, 11 января, некий аноним сообщил, что в зданиях всех торговых центров столицы якобы заложены бомбы. В оперативных службах города приняли информацию к сведению и направили сотрудников на проверку, однако закрывать магазины и проводить эвакуацию посетителей не стали.
Как пояснил представитель МЧС Москвы, угрожающее послание пришло, по предварительным данным, с территории Украины, передает РИА "Новости". Граждане соседней страны и ранее увлекались ложным "минированием" школ, театров, музеев и других общественных мест в России. Поэтому сейчас спецслужбы проверяют здания столичных ТЦ, но выборочно и не прерывая их работу.
"Эвакуация не проводится",
– сообщил представитель экстренных служб.
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