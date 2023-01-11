Торговые центры Москвы проверяют после звонков о минировании

Торговые центры Москвы проверяют после звонков о минировании
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Поскольку сообщение поступило с территории Украины, эвакуацию решили не проводить

В среду, 11 января, некий аноним сообщил, что в зданиях всех торговых центров столицы якобы заложены бомбы. В оперативных службах города приняли информацию к сведению и направили сотрудников на проверку, однако закрывать магазины и проводить эвакуацию посетителей не стали.

Как пояснил представитель МЧС Москвы, угрожающее послание пришло, по предварительным данным, с территории Украины, передает РИА "Новости". Граждане соседней страны и ранее увлекались ложным "минированием" школ, театров, музеев и других общественных мест в России. Поэтому сейчас спецслужбы проверяют здания столичных ТЦ, но выборочно и не прерывая их работу. 

"Эвакуация не проводится",

– сообщил представитель экстренных служб.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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