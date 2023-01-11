Рабочий на заводе в Щелково остался без ноги из-за упавшего потолка

Делом занимается прокуратура

Городская прокуратура в городе Щелково Московской области проводит проверку после обрушения потолка на керамическом заводе. Инцидент произошел 11 января в ходе проведения ремонтных работ.

Как отмечает телеканал "МИР24", строители пытались укрепить колонну. По предварительной информации, работники нарушили технику безопасности. Пострадали два человека, один остался без ноги.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению руководства завода требованиям федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве дорог, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".