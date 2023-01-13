На устроившего смертельное ДТП в Чехове водителя завели дело

Мужчина спровоцировал аварию, из-за которой погиб пешеход

В подмосковном Чехове завели уголовное дело на мужчину, сбившего человека на Старосимферопольском шоссе. Водитель за рулем проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате ДТП скончался человек.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", авто водителя столкнулось с другой машиной, которую отбросило на тротуар. Скончался один из пешеходов, ждавший с остальными перехода на зеленый свет.

Еще один пешеход получил травмы, передает "Радио 1".