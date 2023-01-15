В Непале разбился пассажирский самолет: все 72 человека на борту погибли

В Непале разбился пассажирский самолет: все 72 человека на борту погибли
Prabin Ranabhat/www.globallookpress.com
Включая четверых россиян

В Непале потерпел крушение гражданский лайнер ATR 72, принадлежавший авиакомпании Yeti Airlines. Судно выполняло рейс из Покхары в Катманду. Самолет разбился на взлетно-посадочной полосе. Об инциденте стало известно сегодня, 15 января.

Cогласно приведенным данным, на борту судна находились 68 пассажиров, а также четверо членов экипажа. В социальных сетях расходятся ролики с клубами дыма, которые заметен на месте крушения.

Известно, что на борту находились четверо россиян. Все 72 человека, как стало известно позднее, погибли.

 

Источник: The Kathmandu Post ✓ Надежный источник
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