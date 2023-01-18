Подозреваемую в краже миллионов у пенсионерки задержали в Подмосковье

Преступница с сообщницами обчистила доверчивую женщину и вынесла из квартиры огромную сумму

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 46-летнюю жительницу Владимирской области, подозреваемую в краже свыше 2 млн рублей.

Согласно приведенным данным, в мае 2022 года неизвестная связалась по телефону с местной пенсионеркой, представившись сотрудницей ПФР. Мошенница рассказала о некой надбавке, заявив, что через пару минут к бабушке подойдут коллеги. Те действительно явились – пока одна хлопотала с бумагами, отвлекая жертву, другая обчистила квартиру, забрав в итоге свыше 2 млн рублей и 7 тыс. долларов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. 

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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