В Петергофе обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны – видео

На место оперативно выехали профильные эксперты

В Петергофе, который славится на весь мир уникальным парком с грандиозными фонтанами, обнаружили опасный боеприпас, датируемый периодом Великой Отечественной войны.



Как сообщают журналисты "Пятого канала", бомбу обнаружили прямо неподалеку от входа в парковый ансамбль.

Находка была сделана во время ремонтных работ при проведении раскопок грунта. Ржавый боеприпас вызвал понятные опасения у бдительных работников, которые оперативно обратились к спасателям. Профильные специалисты уже уничтожили опасную бомбу.