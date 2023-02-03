В Петергофе обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны – видео

На место оперативно выехали профильные эксперты

В Петергофе, который славится на весь мир уникальным парком с грандиозными фонтанами, обнаружили опасный боеприпас, датируемый периодом Великой Отечественной войны.

Как сообщают журналисты "Пятого канала", бомбу обнаружили прямо неподалеку от входа в парковый ансамбль.



Находка была сделана во время ремонтных работ при проведении раскопок грунта. Ржавый боеприпас вызвал понятные опасения у бдительных работников, которые оперативно обратились к спасателям. Профильные специалисты уже уничтожили опасную бомбу.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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