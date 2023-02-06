На Курилах вулкан выбросил мощный столб пепла
Продукты горения взмыли на высоту 3 км
Серьезный природный катаклизм произошел на Курильских островах. Там крупный вулкан Эбеко решил продемонстрировать свой вздорный характер и выпустил мощный столб пепла.
Как отмечают журналисты "Пятого канала", продукты горения поднялись на высоту в три километра. Шлейф от пепла и вовсе растянулся на целых пять километров.
Отмечается, что местные жители находятся в полной безопасности – их здоровью ничто не угрожает. Однако возможны серьезные трудности с обеспечением безопасности полетов в зоне рядом с вулканом.