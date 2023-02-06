В Турции произошло землетрясение века

В Турции произошло землетрясение века
Anas Alkharboutli/www.globallookpress.com
Сколько людей осталось под завалами, еще никто не знает

Катастрофическое землетрясение в Турции охватило сразу несколько регионов республики, дойдя до соседней Сирии. Число погибших уже давно превысило тысячу и продолжает расти.

Лишь только в Сирии зафиксировано свыше 400 смертей. В Турции, по последним данным, числится 1121 погибший. Управление по чрезвычайным ситуациям указывает, что обрушены тысячи зданий.

Землетрясение магнитудой в 7,4 балла произошло в ночь  на 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Толчки в виде "остаточных явлений" были зафиксированы даже в Сочи.

Только за полчаса в стране произошло три подземных толчка. Города буквально лежат в руинах: в Газиантепе улицы покрыты огромнейшими трещинами. Кахраманмараш с населением в 384 тысячи человек потерял целые кварталы, которые усеяны завалами. Последствия толчков были зафиксированы в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.

В Стамбуле организованы центры сдачи крови. По сообщениям средств массовой информации, люди идут в торговые центры со всего города – выстроены огромные очереди. В стране приостановлено проведение всех спортивных мероприятий. Многие жители остались без жилья, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Иракский Курдистан на время остановил подачу газа в Турцию.

Источник: Yeni Safak ✓ Надежный источник
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