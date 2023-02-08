Появилось видео из самого пострадавшего от землетрясения города Турции

Страшная трагедия унесла тысячи жизней несчастных людей

Несколько дней территория турецкого государства и некоторых других стран содрогалась от мощных подземных толчков. В результате буйства стихии разрушено огромное количество зданий – целые города превратились в руины.

Журналисты "Пятого канала" публикуют кадры из самого пострадавшего турецкого города – имя. Отмечается, что российские спасатели уже отправились в Турцию для того, чтобы помочь справиться с последствиями землетрясения.



Видеоролик снят с коптера, что позволяет увидеть масштабы разрушений с высоты птичьего полета. Эпицентр землетрясения выглядит, как город, столкнувшийся с апокалипсисом.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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