Появилось видео из самого пострадавшего от землетрясения города Турции

Страшная трагедия унесла тысячи жизней несчастных людей

Несколько дней территория турецкого государства и некоторых других стран содрогалась от мощных подземных толчков. В результате буйства стихии разрушено огромное количество зданий – целые города превратились в руины.



Журналисты "Пятого канала" публикуют кадры из самого пострадавшего турецкого города – имя. Отмечается, что российские спасатели уже отправились в Турцию для того, чтобы помочь справиться с последствиями землетрясения.

Видеоролик снят с коптера, что позволяет увидеть масштабы разрушений с высоты птичьего полета. Эпицентр землетрясения выглядит, как город, столкнувшийся с апокалипсисом.