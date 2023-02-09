Мощнейшее землетрясение произошло в Индонезии

Толчки были зафиксированы в 09:28 по МСК

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло 9 февраля в Индонезии, пишет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Согласно приведенным данным, толчки зафиксированы в 09:28 по МСК,

Эпицентр находился в десяти километрах от города Джаяпура на глубине в 43 километра. Информация о возможных жертвах еще не поступала, передает телеканал "360".

Тем временем в Турции продолжает расти число жертв от землетрясения – на третьи сутки цифра выросла до 12,5 тысячи человек. Спасатели продолжают работать, извлекая пострадавших и погибших из-под завалов, передает телеканал "МИР24". Ранее спасатели вытащили из-под завалов живым семилетнего ребенка, который провел под обломками 70 часов, отмечает "Радио 1".

По словам сейсмолога Догана Перинчека, следующее масштабное землетрясение в Турции может произойти у порта Чанаккале – примерно раз в 250 лет в районе происходит сильное землетрясение магнитудой в 7 баллов. Последнее произошло 287 лет назад.