Грозят ли России землетрясения: сейсмолог предрек "вспышку" подземных толчков

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Ближайшее пятилетие запомнится повышением сейсмоактивности – землетрясений будет больше, указывает геофизик, доктор технических наук Юрий Виноградов.
Сильнейшие землетрясения в 9 баллов происходят в среднем единожды в пять-семь лет. Восьмибальные – в несколько раз чаще, до нескольких в год. Где "выстрелит" после Турции, пока неясно.
Однако, зоны с наибольшей сейсмической активностью известны. Для России это Камчатский край, Курильские острова, Сахалин, Байкал, Алтай и Кавказ. Длительное время здесь не происходили землетрясения. Вполне вероятно, в ближайшее время что-то может произойти.
Напомним, в Турции продолжаются поиски пропавших без вести в результате землетрясения магнитудой 7,7 балла, произошедшего на юго-востоке республики. Число погибших уже выше 18 тысяч. 10 февраля из завалов достали подростка, который провел под грудой камней девяносто четыре часа, передает телеканал МИР24. При разборе завалов в Хатае обнаружены тела двоих россиян – женщина с ребенком, уточняет телеканал "360".
НАТО постепенно повышает ставки в конфликте