Грозят ли России землетрясения: сейсмолог предрек "вспышку" подземных толчков

Турция и Сирия могут оказаться не единственными пострадавшими странами

Ближайшее пятилетие запомнится повышением сейсмоактивности – землетрясений будет больше, указывает геофизик, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Сильнейшие землетрясения в 9 баллов происходят в среднем единожды в пять-семь лет. Восьмибальные – в несколько раз чаще, до нескольких в год. Где "выстрелит" после Турции, пока неясно.

Однако, зоны с наибольшей сейсмической активностью известны. Для России это Камчатский край, Курильские острова, Сахалин, Байкал, Алтай и Кавказ. Длительное время здесь не происходили землетрясения. Вполне вероятно, в ближайшее время что-то может произойти.

Напомним, в Турции продолжаются поиски пропавших без вести в результате землетрясения магнитудой 7,7 балла, произошедшего на юго-востоке республики. Число погибших уже выше 18 тысяч. 10 февраля из завалов достали подростка, который провел под грудой камней девяносто четыре часа, передает телеканал МИР24. При разборе завалов в Хатае обнаружены тела двоих россиян – женщина с ребенком, уточняет телеканал "360".