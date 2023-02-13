Диверсия или нет: в России второй раз за день взорвался газопровод

Диверсия или нет: в России второй раз за день взорвался газопровод
Фото: соцсети
Причины происшествия неизвестны

В Мышкине Ярославской области произошел взрыв на газопроводе, после этого начался серьезный пожар. Инцидент зафиксировали на участке газопровода Ухта-Торжок в районе Волги. Сейчас труба уже перекрыта. 

По данным Газпром Трансгаза, взрыв зафиксировали на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области. Это второе подобное происшествие в РФ на этой системе магистральных газопроводов, предназначенной для транспортировки природного газа с полуострова Ямал в Северо-Европейский газопровод, за сегодняшний день. До этого пожар произошел на газопроводе в Волгоградской области.

Причинами взрыва называют разрыв в соединении береговой части и подводной. Почему это произошло не указывается.

"Противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме, происходило факельное горение остатков газа, сейчас горения нет",

– пояснили в спецслужбах.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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