Диверсия или нет: в России второй раз за день взорвался газопровод

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В Мышкине Ярославской области произошел взрыв на газопроводе, после этого начался серьезный пожар. Инцидент зафиксировали на участке газопровода Ухта-Торжок в районе Волги. Сейчас труба уже перекрыта.
По данным Газпром Трансгаза, взрыв зафиксировали на резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области. Это второе подобное происшествие в РФ на этой системе магистральных газопроводов, предназначенной для транспортировки природного газа с полуострова Ямал в Северо-Европейский газопровод, за сегодняшний день. До этого пожар произошел на газопроводе в Волгоградской области.
Причинами взрыва называют разрыв в соединении береговой части и подводной. Почему это произошло не указывается.
"Противоаварийная система газопровода сработала в штатном режиме, происходило факельное горение остатков газа, сейчас горения нет",
– пояснили в спецслужбах.
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