Взрыв в блиндаже: в приграничном с Украиной регионе погибли солдаты-срочники

Взрыв в блиндаже: в приграничном с Украиной регионе погибли солдаты-срочники
Фото: www.unsplash.com
Трагедия произошла в Курской области

Сегодня, 20 февраля, информационное пространство разорвали страшные новости. Стало известно, что на территории приграничной с украинским государством Курской области погибли несколько солдат-срочников.

Такой печальной информацией с журналистами поделились представители экстренных служб. Сообщается, что в результате трагедии погибли шесть человек. Еще один солдат серьезно пострадал.

Трагедия произошла утром рядом с населенным пунктом Уланок Суджанского района области. Сообщается, что в блиндаже, где находились солдаты, произошел взрыв. В итоге шесть человек погибли, один чудом выжил, но получил серьезные ожоги.

По имеющейся в распоряжении журналистов информации, взрыв произошел тогда, когда молодые люди топили печь. В какой-то момент один из солдат плеснул в пламя горячую жидкость, после чего раздался взрыв и начался пожар.

На место чрезвычайного происшествия оперативно прибыли сотрудники специальных служб. В самое ближайшее время будут установлены все детали произошедшего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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