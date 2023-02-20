Псевдопереселенцы "оккупировали" аэропорт в Москве

Хулиганки выманивают деньги у россиян

Любопытный инцидент произошел на территории московского аэропорта Шереметьево. Там некие девушки представляются беженками из Луганска, пристают к прохожим и выпрашивают у них деньги на перелет в другой город.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", чаще всего красавицы восточной внешности пристают к молодым людям в военной форме.

При этом наблюдательные жители ближайших населенных пунктов обратили внимание, что не первый раз видят хулиганок за недобросовестным занятием.

Редакция интернет-издания обратилась за комментарием в пресс-центр воздушной гавани.