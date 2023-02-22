Страшная трагедия унесла жизни семи человек

Сегодня, 22 февраля, информационное пространство разорвали печальные новости о трагедии, которая разыгралась в российской столице. В центре Первопрестольной загорелось здание, в котором находилось общежитие. По последним данным, следователи не исключают возможность умышленного поджога.



Такой информацией с журналистами поделилась старший помощник главы московского главка СК России Юлия Иванова. На сегодня известно, что в огне погибли семь человек. Число пострадавших выросло до 11 граждан, передает "Радио 1".



Как сообщает следствие, сейчас рассматриваются разные версии причины возгорания, в том числе поджог. На месте происшествия работают специалисты профильных служб, которые установят все детали произошедшего в самое ближайшее время, отмечает телеканал "360".



Отдельно отмечается, что среди пострадавших есть ребенок. Такую информацию публикует канал RT.



Пожар вспыхнул накануне, 21 февраля. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 21:20 по московскому времени. Загорелось здание, которое находится на Международной улице в Москве.

