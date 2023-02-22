Пожар в центре Москвы: рассматривается версия поджога

Пожар в центре Москвы: рассматривается версия поджога
Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия унесла жизни семи человек

Сегодня, 22 февраля, информационное пространство разорвали печальные новости о трагедии, которая разыгралась в российской столице. В центре Первопрестольной загорелось здание, в котором находилось общежитие. По последним данным, следователи не исключают возможность умышленного поджога.

Такой информацией с журналистами поделилась старший помощник главы московского главка СК России Юлия Иванова. На сегодня известно, что в огне погибли семь человек. Число пострадавших выросло до 11 граждан, передает "Радио 1".

Как сообщает следствие, сейчас рассматриваются разные версии причины возгорания, в том числе поджог. На месте происшествия работают специалисты профильных служб, которые установят все детали произошедшего в самое ближайшее время, отмечает телеканал "360".

Отдельно отмечается, что среди пострадавших есть ребенок. Такую информацию публикует канал RT.

Пожар вспыхнул накануне, 21 февраля. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 21:20 по московскому времени. Загорелось здание, которое находится на Международной улице в Москве.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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