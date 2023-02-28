Дроны атаковали нефтебазу в Туапсе: раздались взрывы

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На территории Краснодарского края произошел пожар – согласно приведенным данным, загорелась нефтебаза "Роснефти". Телеграм-канал Baza сообщает, что объект был атакован боевыми дронами.
Взрывы раздались примерно в два часа ночи по московскому времени 28 февраля. По некоторым данным, два БПЛА, начиненные взрывчатыми веществами, атаковали бойлерную у Туапсе, в результате чего система теплоснабжения в столовой получила повреждения.
Взрыв оставил пару воронок глубиной в полтора метра. После атаки дронов на нефтебазе произошел пожар, который удалось потушить спустя двадцать минут.
Телеканал "360" сообщает, ссылаясь на источники, что один БПЛА залетел в окно квартиры в Белгороде, жителей удалось эвакуировать. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что горожанам предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу на оцепленной территории.
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