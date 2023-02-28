Над Петербургом подняли боевую авиацию: в небе неизвестный объект

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Телеграм-канал Baza сообщает, что в Петербурге введен план "Ковер" из-за неизвестного объекта в воздухе. Об этом стало известно сегодня, 28 февраля.
По информации сервиса Flightradar, гражданская авиация не приближается к Петербургу.
Как отмечает источник, сигнал "Ковер" подается при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летающего объекта.
Известно, что всей рейсы, проходящие через воздушное пространство в городе, развернуты в обратном направлении. Рейсы в Петербург из Москвы либо делают круги, либо возвращаются в Москву.
Над городом и Ленобластью закрыто 200 км воздушного пространства. Гражданская авиация переведена в зону ожидания.
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