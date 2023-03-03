Правоохранители поделились важной информацией

Накануне вечером в Подмосковье прогремел взрыв. Инцидент произошел в Коломне. Правоохранители в беседе с журналистами сделали устрашающие предположения о причинах взрыва.



По мнению источника среди стражей порядка, инцидент мог произойти из-за взрыва беспилотника в небе, сообщает интернет-издание URA.RU. Таким образом, опасная техника, возможно, сумела добраться до Московского региона, что вызывает опасения.

"Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике", – приводит заявление осведомленного источника информационный ресурс РИА ФАН.

Впрочем, информатор подчеркнул, что пока обломки летательного аппарата не обнаружены, поэтому делать окончательные выводы рано, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Накануне вечером эксперты обследовали место происшествия. Очевидцы заявили о громкой свисте, взрыве и появившихся следом дыме и зареве. Однако на месте признаков ЧП обнаружено не было. Возможные обломки беспилотника могли разлететься на большое расстояние.

