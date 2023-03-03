Диверсанты наследили на русской земле

Вчера на территории Брянской области произошла кровавая трагедия. Украинские диверсанты проникли в нашу страну и устроили теракт, который не обошелся без жертв. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники профильных служб. Известно, что на месте ЧП уже сделаны страшные находки.



Сообщается, что на землях Брянщины, попавших под атаку незалежных, было найдено оружие и мины. Особенно любопытно то, что оставленные диверсантами следы в основном немецкого происхождения. Таким образом, русская земля опять, как в далекие военные годы, встретилась с оружием, произведенным в Германии.



О находках, сделанных на территории Брянской области, рассказал парламентарий Александр Хинштейн. Политический деятель подчеркнул, что объединенный Запад продолжает отправлять киевскому режиму "орудия смерти", которые после используются против ни в чем не повинных мирных граждан. Хинштейн отметил, что подобного рода действия можно назвать открытым "поощрением террористической деятельности".



К слову, героизм мальчика Феди, который спас других детей во время теракта в Брянской области, восхитил российского главнокомандующего Владимира Путина. Поступок ребенка отметят, передает телеканал "360".

