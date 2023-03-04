Неизвестные пытались подорвать ж/д состав с военной техникой в Приморье - СМИ

Неизвестные пытались подорвать ж/д состав с военной техникой в Приморье - СМИ
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
На путях обнаружили взрывчатку

Неизвестные пытались подорвать российскую военную технику, которая транспортировалась через Уссурийск. Согласно приведенным данным, на железнодорожных путях в "Уссурийске-2" в Приморье было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что речь идет о связке цилиндров с порохом. Все устройство было перемотано бечевкой и прикрыто тканью.

В связке находилось практически полтора килограмма трубчатого пороха, используемого для снаряжения боевых припасов ствольной артиллерии. Взрыв мог наступить от любого детонатора.

Состав на "Уссурийске-2", предназначенный для перевозки военной техники армии РФ, формировался за несколько дней до обнаружения взрывчатки. 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по незаконному обороту взрывных устройств.

Известно, что в этот же день, 4 марта, украинский дрон подорвал пустой резервуар нефтяной подстанции в Белгородской области. Пострадавших нет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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