Украинцы действуют по старой методичке

Сегодня, 6 марта, информационное пространство разорвали новости о том, что на крупнейшего российского бизнесмена Константина Малофеева было совершено покушение.



К счастью, сотрудники Федеральной службы безопасности оперативно отработали и пресекли попытку уничтожить руководителя совета директоров группы компаний "Царьград".



Как сообщает телеканал "360", при попытке покушения бизнесмен не пострадал. Слаженная работа правоохранителей спасла ему жизнь.



Чуть позже в интернет-пространстве появился видеоролик с закладкой бомбы под автомобиль предпринимателя.