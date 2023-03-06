Сегодня, 6 марта, информационное пространство разорвали новости о том, что на крупнейшего российского бизнесмена Константина Малофеева было совершено покушение.
К счастью, сотрудники Федеральной службы безопасности оперативно отработали и пресекли попытку уничтожить руководителя совета директоров группы компаний "Царьград".
Как сообщает телеканал "360", при попытке покушения бизнесмен не пострадал. Слаженная работа правоохранителей спасла ему жизнь.
Чуть позже в интернет-пространстве появился видеоролик с закладкой бомбы под автомобиль предпринимателя.
Известно, что теракт был запланирован украинскими спецслужбами. Непосредственно проектом руководил один из глав "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей"
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Ранее с помощью закладки бомбы под машину украинцами была убита известная общественная деятельница Дарья Дугина.