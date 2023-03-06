Покушение на Малофеева: опубликовано видео закладки бомбы

Покушение на Малофеева: опубликовано видео закладки бомбы
Константин Малофеев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинцы действуют по старой методичке

Сегодня, 6 марта, информационное пространство разорвали новости о том, что на крупнейшего российского бизнесмена Константина Малофеева было совершено покушение.

К счастью, сотрудники Федеральной службы безопасности оперативно отработали и пресекли попытку уничтожить руководителя совета директоров группы компаний "Царьград".

Как сообщает телеканал "360", при попытке покушения бизнесмен не пострадал. Слаженная работа правоохранителей спасла ему жизнь.

Чуть позже в интернет-пространстве появился видеоролик с закладкой бомбы под автомобиль предпринимателя.



Известно, что теракт был запланирован украинскими спецслужбами. Непосредственно проектом руководил один из глав "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин, сообщает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Ранее с помощью закладки бомбы под машину украинцами была убита известная общественная деятельница Дарья Дугина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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