"Люди кричат из окон": в Москве загорелся жилой комплекс

"Люди кричат из окон": в Москве загорелся жилой комплекс
Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия произошла на юго-востоке столицы

Сегодня, 6 марта, тревожные новости пришли из Первопрестольной. На юго-востоке российской столицы загорелся жилой комплекс. Такой информацией поделились в экстренных службах.

Сообщается, что огонь охватил верхние этажи жилой высотки ЖК "Михайловский парк". Пожар начался на 23-м этаже. Всего в высотке тридцать уровней.

На место происшествия оперативно выехали пожарные службы. Люди, попавшие в огненную засаду, кричат из окон.

"Люди из окон просят о помощи", – рассказывают очевидцы.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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