Страшная трагедия произошла на юго-востоке столицы

Сегодня, 6 марта, тревожные новости пришли из Первопрестольной. На юго-востоке российской столицы загорелся жилой комплекс. Такой информацией поделились в экстренных службах.



Сообщается, что огонь охватил верхние этажи жилой высотки ЖК "Михайловский парк". Пожар начался на 23-м этаже. Всего в высотке тридцать уровней.



На место происшествия оперативно выехали пожарные службы. Люди, попавшие в огненную засаду, кричат из окон.



"Люди из окон просят о помощи", – рассказывают очевидцы.

